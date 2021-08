Sanitari senza vaccino, 207 sospesi in Veneto

VENEZIA - Sono complessivamente 207 gli operatori sanitari senza vaccino contro il Covid, sospesi in Veneto. Lo annuncia l'assessore veneto alla sanità Manuela Lanzarin.



I sanitari non vaccinati sono complessivamente 16.290, di cui 4.819 dipendenti della sanità pubblica.



Per quanto riguarda le scuole l'81% del personale è vaccinato. "E' un dato positivo - aggiunge Lanzarin riferendosi al personale scolastico - ma contiamo entro l'inizio di metà settembre che salga ancora. Di sospensioni in questo ambito non si parla. Sarà competenza dei dirigenti scolastici - conclude - su indicazione del governo".