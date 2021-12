A San Vendemiano aperto il nuovo centro vaccini: "Prima dose a quasi 400 bambini"

SAN VENDEMIANO - Aperto ieri, domenica 26 dicembre, il nuovo centro vaccinale di San Vendemiano in via Italia, dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. E’ il sesto vax point attivo sul territorio della provincia di Treviso. Ieri, nella prima mezza giornata di Santo Stefano, sono stati vaccinati contro il Covid 363 bambini. Fino al 10 gennaio sarà dedicato prevalentemente alla vaccinazione dei più piccoli ( 5-11 anni), successivamente sostituirà l’hub di Godega anche per gli adulti.

Il nuovo centro vaccinale, inaugurato dal presidente della Regione Luca Zaia, assieme al sindaco Guido Dussin e i vertici dell’Ulss2 Marca trevigiana, ha una superficie di 2.538 mq e un parcheggio esterno con 150 posti e consentirà di somministrare circa 2.000 vaccinazioni al giorno, sarà completato da 6 postazioni amministrative per l’accettazione degli utenti e 6 postazioni al termine del percorso per il rilascio dei certificati. A gestire i flussi di tutte le operazioni ci sono i volontari della Protezione civile, della Croce Rossa, del Rotary e i carabinieri in congedo.

Per protare la vaccianzione: https://www.aulss2.veneto.it/prenota-online-la-vaccinazione