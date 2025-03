San Paolo, la protesta: ciclisti completamente nudi contro il traffico killer

BRASILE - Nei giorni scorsi, centinaia di ciclisti hanno attraversato nudi il viale Paulista, arteria centrale di San Paolo, per denunciare la pericolosità del traffico e chiedere maggiore rispetto per chi si muove in bicicletta.



La manifestazione, dall’alto impatto visivo, ha voluto sensibilizzare sulla vulnerabilità di ciclisti e pedoni, mettendo in evidenza i rischi quotidiani sulle strade della megalopoli brasiliana.



La protesta arriva dopo la tragica morte di una ciclista, travolta da un autobus all’inizio della settimana proprio lungo il viale Paulista.