San Paolo, al posto del supermarket nasce un bosco urbano

TREVISO - Nel quartiere di San Paolo nascerà un bosco urbano, proprio lì, dove doveva essere costruito un supermercato. I residenti del quartiere, che si erano battuti con raccolte firme per bloccare il progetto, possono tirare un sospiro di sollievo. L’area verde di viale Nazioni Unite, resterà tale, anzi sarà impreziosita da alberi autoctoni che contribuiranno all’assorbimento della Co2 e delle polveri sottili.



Il progetto per San Paolo rientra nel piano di riforestazione urbana con realizzazione di polmoni verdi urbani, voluto dall’amministrazione e denominato “Treviso Green New Deal”, finalizzato a interventi di imboschimento mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone per migliorare la qualità dell’aria, migliorare il microclima locale con la riduzione delle bolle di calore, ridurre il rischio idrologico per il benessere dei cittadini. Treviso è tra i primi comuni d’Italia ad aderire al progetto con Arbolia, società nata dalla collaborazione tra Snam e Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato a interventi di imboschimento mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone.



A Treviso saranno 18 le aree verdi (5 pubbliche e 13 private) interessante dal progetto che diventeranno parchi urbani, con aree attrezzate e 15 boschi periurbani, con percorsi pedonali e ciclabili al loro interno.

“Non si tratta solo di piantare qualche albero - sottolinea l’assessore all’Ambiente Alessandro Manera - ma di un masterplan operativo per depurare l’aria del nostro comune attraverso una superficie boschiva che passerà dagli attuali 180.230 metri quadrati a 446.961 metri quadrati e il 147% in più di alberi che dovrebbero abbattere fino a 2000 tonnellate di CO2 all’anno”. Progetti che il comune poterà a compimento cercando di abbattere al massimo anche i costi: “Riteniamo che attraverso bandi e finanziamenti europei e regionali potremmo avere i contribuiti necessari alla realizzazione dei progetti”, sottolinea Manera.



Già due i progetti pronti. Oltre a quello di viale Nazioni Unite a San Paolo, partiranno a inizio anno i lavori per la nascita di un bosco periurbano in via Selvatico, laterale del Terraglio dopo la rotonda ex Metalcrom. Qui verrà realizzato un bosco perturbano con piante autoctone come betulle, aceri, roveri, piste cicalbili e percorsi pedonali.



Le altre aree di intervento saranno: viale Europa, via 33° Reggimento Artiglieria, viale della Repubblica (parchi urbani), via R. Selvatico, via Feltrina, via Paludetti, via Pisa, via G.B. Mandruzzato, Strada S. Pelaio Nord, Strada S. Pelaio Sud, via Palasciano, via Vecchia di San Pelaio, via Forzetta, viale Brigata Marche, via Battistel, via dei Zotti, via Postumia, via Gramsci (boschi periurbani). L’investimento totale ammonta ad oltre 1 milione di euro di cui il 75% attraverso la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei e da finanziamenti pubblici e privati: 949.000 euro per i parchi urbani (per la realizzazione di percorsi, arredo urbano, area giochi e fitness, illuminazione, smaltimento acque, aree boscate, ripristino di manti erbosi) e 365.000 euro per la realizzazione dei boschi periurbani.



“Il verde urbano è una delle priorità della nostra amministrazione e siamo certi che, grazie a questa pianificazione, Treviso farà un ulteriore passo in avanti, aumentando così la sua dimensione di Città “green” e vicina alla natura”, sottolinea il sindaco Mario Conte.