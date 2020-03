"San Marco siete voi e l’aperitivo lo offriamo noi", l'iniziativa dei locali della piazza per rilanciare Venezia

di Maggiolen Uscotti

"San Marco siete voi e l’aperitivo lo offriamo noi", questa l’iniziativa dell’Associazione Piazza San Marco. Turisti e veneziani potranno fare l’Happy hour dal tardo pomeriggio in poi lungo le Procuratie Nuove e in tutta l'Area Marciana in piazza San Marco. Uniti per combattere il calo del turismo a Venezia legato al coronavirus, questo l'appello che si leva dalle storiche attività di Piazza San Marco. Un'iniziativa allettante visto l’amore dell’aperitivo all’italiana e la vista su una delle piazze più straordinarie del mondo. Per ogni drink acquistato, uno verrà offerto.

Domenica il patriarca Francesco Moraglia ha celebrato la messa nella chiesa della Salute, edificata dai veneziani come voto alla Madonna per la liberazione dalla peste nel 1631 che decimò la popolazione lagunare. Allora si all’aperitivo, mantenendo un metro di dstanza gli uni dagli altri come impone l'ordinanza ministeriale, si alle due chiacchere accompgnate da un ciccheto e da un bicchiere di spritz nel paese che ne ha dato i natali e perchè non brindare alla Salute?

L'iniziativa surerà per tutto il mese di marzo, tutti i giorni della settimana, dalle 17 alle 20, i dipendenti e i collaboratori dei sei locali della Piazza attenderanno i clienti per brindare insieme alla ripartenza di Venezia.