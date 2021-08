San Giacomo di Veglia, trovato in casa senza vita: aveva 26 anni

VITTORIO VENETO - Trovato morto in casa per una sospetta overdose: la vittima aveva 26 anni appena.

La tragedia è avvenuta questa mattina, sabato 14 agosto, verso le 8 in un'abitazione a San Giacomo di Veglia, in zona Campardo. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato dal nonno, preoccupato che non lo aveva visto uscire dalla camera questa mattina.



Sul posto i Carabinieri, oltre ai sanitari del Suem 118., immediatamente chiamati dai parenti, per far luce sul decesso del giovane.