San Biagio, quattro mondiali in quattro discipline, Nicola Zamuner non smette di stupire

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Nicola Zamuner sfiora il podio del mondiale di Footbike, in Estonia.

Per il campione di San Biagio di Callalta è la quarta partecipaziopne a quattro mondiali in quattro discipline diverse. Quarto posto venerdì in Estonia nella categoria sprint nella nuova disciplina di cui, tra l’altro, è commissario tecnico della nazionale azzurra.



Classe 1971, residente a Fagarè di San Biagio di Callalta, Zamuner da canoista nel 2008 è stato Campione Mondiale a Sacramento degli Stati Uniti. Nel 2009 Campione Europeo Outrigger Oc2 (in coppia con Daniele Scarpa, che vinse due medaglie, oro e argento, alle Olimpiadi di Atlanta 1996). Ben 19 i titoli italiani vinti tra discesa e Canoa polinesiana.

È esperto di Sup (acronimo di Stand up paddle, tavola da surf su cui si pagaia in piedi), pratica nata alle Hawaii, la patria del surf. Ed è stato lui a importare la disciplina in tutta Italia.



È ormai da diversi anni allenatore e preparatore atletico. È dunque promotore e Ct della nazionale di Footbike, disciplina che si avvale di un «monopattino sportivo muscolare». «Grande soddisfazione per me - spiega Nicola - visto che sono riuscito a qualificarmi per un mondiale in quattro discipline diverse. Vengo dalla “canoa discesa” dove ho trascorso anni di sacrificio per raggiungere e disputare gare a livello internazionale, partecipando a quattro edizioni mondiali, uno anche nella canoa polinesiana in California dove ho vinto il titolo mondiale ed europeo, uno nel sup e ora nella footbike».

«Al termine di questo mio primo mondiale di Footbike mi sento molto soddisfatto soprattutto perché non pensavo di essere già così competitivo. Soprattutto perché ero reduce da una settimana di Covid e dunque quasi fino all’ultimo non sapevo se sarei potuto andare o meno in Estonia».

Nicola ha aperto centri dove poter far crescere i ragazzi in questa disciplina: uno a Silea, uno a Vittorio Veneto al centro “Marco Polo” e il terzo a Revine Lago dove ragazzi e adulti possono allenarsi e anche praticare Sup nella "Zamu Training Academy”.