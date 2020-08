San Biagio: 70 anni di nozze per Bruno e Assunta

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Nozze di titanio per Bruno Cincotto e Assunta Buosi residenti in via Cavrie a San Biagio di Callalta. Questo metallo, robusto e resistente alla corrosione, ben simboleggia il traguardo dei 70 anni di vita insieme festeggiato domenica scorsa dai due anziani attorniati da figli, nipoti la piccola pronipote Adele. Alla festa è intervenuto anche il sindaco Alberto Cappelletto che, porgendo ai festeggiati un piccolo dono, ha portato gli auguri di tutta la comunità sanbiagiese. Bruno, classe 1928 di Zenson, e Assunta, classe 1927 di San Biagio, si sono sposati il 19 agosto del 1950. Poco dopo è nata la loro primogenita Gabriella.

Dopo un paio di anni, viste le difficoltà a trovar lavoro in zona, i due decidono di trasferirsi in Francia, dove rimangono per 10 anni; qui nasce il secondogenito Jean-Pierre. Con il tempo cresce la nostalgia per l’Italia e così Bruno e Assunta, con i due figli, decidono di fare ritorno fermandosi dapprima a Milano, dove nasce la terza figlia Daniela. Negli anni ’70 coronano il sogno di far ritorno in Veneto, a San Biagio di Callalta. Bruno riprende così la sua passione per la musica suonando per molti anni nella banda di Villorba e di Ponte di Piave. Come nella musica, anche nella vita conta molto l’armonia, che nel loro caso è il segreto della longevità nuziale che da 70 anni li tiene uniti per la gioia di tutti i familiari.