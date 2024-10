Sammy Basso personaggio dell'anno nel presepe napoletano

NAPOLI - Sammy Basso personaggio dell'anno sul presepe a Napoli. E' il tributo dell'artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio che, con la tecnica con cui si realizzano i pastori della Natività, ha realizzato una statuina di terracotta "Omaggio ad un uomo - spiega all'ANSA - che e' stato fino all'ultimo giorno della sua breve vita, un esempio di coraggio e tenacia per tutti". La statuina di Sammy Basso, il biologo veneto affetto da progeria morto lo scorso 6 ottobre, appena terminata ha preso posto sugli scaffali tra i 'pastori famosi' tra i quali, proprio al suo fianco, il tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner altro personaggio nella top ten del 2024. " Un piccolo grande uomo che non si è mai rassegnato alla malattia portando in giro per il mondo la sua esperienza. Ora - aggiunge Di Virgilio - aspetto i suoi genitori ai quali saro' onorato di donare la statuina ".