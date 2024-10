Sammy Basso, i funerali venerdì al campo sportivo di Tezze

VICENZA - Sono stati ufficializzati questa mattina data e orario dei funerali di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria morto sabato sera per un malore improvviso in un ristorante di Asolo. Le esequie si terranno venerdì 11 ottobre, con inizio alle 15.00, al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza).



A celebrare sarà il Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco don Piero Savio, parroco di Tezze; non è esclusa anche la presenza di altri parroci del comprensorio bassanese, di amici famosi e di esponenti politici. L'amministrazione comunale di Tezze ha fatto sapere che in occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.