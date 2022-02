In salvo ostaggio in Apple Store: bloccato un uomo armato

OLANDA - E' stato tratto in salvo dalla polizia l'ostaggio in un Apple Store di Amsterdam. Le forze dell'ordine olandesi hanno neutralizzato l'uomo che per ore ha tenuto sotto sequestro diverse persone in un negozio della capitale olandese, come riferito dai media locali. L'attacco armato all'Apple Store nel centro di Amsterdam si è concluso dopo circa sei ore, con un ostaggio ora al sicuro e l'autore catturato dalla polizia, hanno spiegato le autorità.

Un uomo che era tenuto sotto tiro è riuscito a scappare e il rapitore lo ha seguito all'esterno. L'aggressore è stato sopraffatto dalla polizia davanti all'edificio, ha detto la polizia. Decine di persone erano già scappate dal negozio, anche loro illese. La polizia non ha detto quanti sono scappati. I media locali hanno riferito che erano dozzine.

I filmati e le immagini condivise sui social media hanno mostrato l'aggressore che minacciava un altro uomo disarmato con una pistola. Testimoni hanno riferito di aver sentito diversi spari, secondo i media locali. La rapina è stata denunciata alla polizia intorno alle 17:40 subito dopo sono stati inviati sul posto agenti di sicurezza speciali. La piazza vicina è stata sgomberata e transennata. I caffè e i teatri nella zona sono stati chiusi. Durante l'operazione di polizia anche un elicottero ha volato sopra il locale.