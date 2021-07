In salvo la famiglia bloccata in montagna

MALBORGHETTO VALBRUNA (UDINE) - Sono stati tratti in salvo tutti i quattro membri della famiglia di Noale bloccata in zona impervia tra il Bivacco Stuparich e Malga Saisera a quota 1300, nelle Alpi Giulie.

Sono stati raggiunti dall'elicottero della Protezione Civile con a bordo i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino dato che a piedi occorreva sicuramente almeno un'ora e 45 di cammino e i richiedenti erano spaventati e in difficoltà. I soccorritori hanno tagliato alcune piante a poca distanza dagli escursionisti per preparare una piazzola per l'elicottero e imbarcarli con facilità: non sarebbe stato possibile imbarcarli in hovering.

Uno dei figli minorenni della coppia era particolarmente spaventato. L'intervento si è concluso poco dopo le 18 di lunedì.