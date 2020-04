Salvini: "Zaia futuro presidente del Consiglio? E' una risorsa per tutto il paese"

"Zaia potrebbe essere un buon presidente del Consiglio dopo questa emergenza? Zaia potrebbe fare benissimo tante cose, è uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma è una risorsa in futuro per tutto il Paese".

L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Prima Serata" su Tva Vicenza.

Per Salvini si potrà tornare al voto per le regionali e le amministrative "quando ci saranno le condizioni sanitarie e sociali per farlo", ma "per quanto riguarda Luca Zaia in Veneto, si può votare a luglio, a ferragosto, a metà ottobre e, senza essere veggenti, è facile prevedere che ci sarà un'ampia riconferma per lui e la sua squadra".