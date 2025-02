Salvato il capriolo rimasto impigliato nella rete di protezione della pista da sci

ASIAGO - Un intervento tempestivo ha salvato la vita di un capriolo adulto rimasto intrappolato nella rete di protezione che delimita le piste da sci del Kaberlaba. La scena è stata notata da alcuni bambini che, accortisi della situazione, hanno prontamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, che erano già impegnati in un servizio di vigilanza e soccorso sulle piste. Utilizzando una motoslitta, i militari sono giunti rapidamente nel punto segnalato.



Nonostante l’animale fosse visibilmente spaventato e agitato, il Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Roana, Mirko Plebs, ha immediatamente preso in mano la situazione. Con calma e delicatezza, ha avvicinato il capriolo cercando di non stressarlo ulteriormente, procedendo a recidere la rete che lo imprigionava e permettendogli di scappare libero. Grazie alla prontezza dei soccorritori e alla loro esperienza, l’animale è stato messo in sicurezza senza riportare danni.