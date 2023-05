Salvato il capriolo finito nel fiume

ROVIGO - Alle 13:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villanova del Ghebbo nei pressi di via Valdentro per il recupero di un capriolo in difficoltà nel fiume Adigetto. L’animale oramai esausto, impossibilitato a risalire l’argine è stato tratto in salvo da una squadra dei pompieri di Rovigo con l’ausilio di un gommone. Portato a terra è stato assistito dai vigili del fuoco e da un veterinario fatto intervenire sul posto. Il capriolo ha in breve tempo recuperato le forze ed è stato liberato in una zona verde. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.