Salvato il cane da caccia bloccato a 1.500 metri d’altezza

UDINE - Curioso intervento per i Vigili del Fuoco di Tolmezzo nel weekend.

Insieme all’equipaggio dell’elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Venezia, domenica hanno recuperato un cane da caccia che si era smarrito sul monte Lovinzola, in provincia di Udine.



Dopo averlo localizzato ad una altezza di circa 1.500 metri di quota, le squadre hanno dovuto approntare numerose manovre di discesa in parete, alcune di addirittura 50 metri, per riportare l’animale a valle dove ad attenderlo c’era il suo padrone.