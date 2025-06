Salvataggio nelle Alpi Giulie: soccorsi in azione per due alpinisti bloccati

TARVISIO (UDINE) - Una missione di soccorso rapida e precisa ha permesso di salvare due alpinisti bloccati durante una discesa in corda doppia nelle Alpi Giulie, nel territorio di Tarvisio. L’operazione, condotta da una squadra mista composta da quattro soccorritori della Stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, si è svolta nella notte con tempismo millimetrico, consentendo di portare in salvo la cordata poco prima dell’arrivo del maltempo.



I soccorritori hanno affrontato un dislivello di oltre 1000 metri in meno di due ore, percorrendo un itinerario impegnativo con zaini carichi di attrezzature per la scalata e il recupero. In costante contatto radio con il campo base, hanno saputo di avere solo 45 minuti prima dell’arrivo dei temporali, e in questo breve intervallo hanno completato le operazioni di recupero.



Dopo aver raggiunto la base della parete, la squadra ha scalato un tratto esposto ma non difficile, per poi proseguire in cordata da due fino a individuare i due alpinisti bloccati. La prima, una giovane del 2002, è stata calata in sicurezza ai soccorritori sottostanti e poi portata a terra. Poco dopo è stato recuperato anche il secondo alpinista, del 1988, che appena messo piede a terra è stato sorpreso da un violento temporale con grandinata.



Nonostante la pioggia battente e i fulmini sulle cime, il gruppo ha deciso di scendere rapidamente a valle senza fermarsi al Bivacco Gorizia, per garantire la massima sicurezza.

I due alpinisti, entrambi provenienti dalla provincia di Udine, non hanno fornito spiegazioni sulla scelta di scendere lungo la stessa via di salita in corda doppia, percorso che generalmente non è considerato la via normale di discesa dalla Cima Piccola della Scala. Questa pratica, più diffusa tra le nuove generazioni, rappresenta un cambiamento rispetto all’approccio tradizionale, ma non è stata oggetto di giudizio da parte dei soccorritori.



L’intervento ha dimostrato l’elevata preparazione tecnica e la capacità di coordinamento del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, fondamentali per garantire la sicurezza in ambienti montani impegnativi e in condizioni meteorologiche avverse.