Per salvare i salmoni, gli Stati Uniti tolgono le dighe

USA - La U.S. Federal Energy Regulatory Commission ha dato l'approvazione per lo smantellamento di quattro dighe a cavallo del confine tra California e Oregon, la più grande impresa di rimozione di dighe nella storia degli Stati Uniti. Questo per migliorare lo stato di salute del fiume Klamath, il percorso che i salmoni Chinook e i salmoni Coho, in pericolo di estinzione, percorrono dall'Oceano Pacifico fino alle zone di riproduzione. Non solo le dighe però, anche i cambiamenti climatici e la siccità hanno stressato l'habitat dei salmoni, rendendo il fiume caldo e pieno di parassiti.