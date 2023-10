Salvano un uomo colpito in strada da un grave malore

UDINE - In una domenica come tante, la città di Udine è stata teatro di un atto di coraggio e solidarietà. Un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un grave malore mentre si trovava nella zona di via Strassoldo, a Udine. La sua vita è stata salvata grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti e del personale medico infermieristico.

Quando l'uomo è improvvisamente accasciato a terra, le persone presenti sulla pubblica via hanno immediatamente chiamato il Numero Unico di Emergenza, il Nue112. La Sores, società di soccorso sanitario, ha inviato un'ambulanza da Udine e un'automedica per prestare soccorso.

Mentre i mezzi di soccorso si dirigevano verso il luogo dell'incidente, un infermiere della sala operativa della Sores è rimasto al telefono con gli astanti, guidandoli nelle cruciali procedure di rianimazione cardiopolmonare. È grazie all'azione determinata e coraggiosa di queste persone che si trovavano nelle vicinanze che l'uomo ha avuto una possibilità di sopravvivenza.

Una volta arrivata l'automedica dell'ambulanza, il personale medico infermieristico ha immediatamente preso in carico l'uomo e ha iniziato le manovre di rianimazione avanzata. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con un medico a bordo dell'automedica per garantire la massima assistenza durante il trasporto.