Salvano donna e tre figli dai maltrattamenti: 'grazie Polizia'

VERONA - "Grazie amici, adesso ci sentiamo al sicuro". Sono queste le parole con cui la più piccola di tre fratelli ha salutato i poliziotti della Questura di Verona che ha messo in sicuro lei, la madre e altri due fratelli, e denunciato l'uomo per maltrattamenti alla compagna.

L'ultima intimidazione ricevuta risaliva a qualche giorno fa: "Quando arrivo a casa ti taglio la gola" aveva detto il marito alla moglie, che si è rivolta al 113.

Così la donna, assieme ai suoi tre figli, in Questura ha raccontato la sua vita di soprusi, minacce, violenze anche per l'abuso di alcol del marito, quasi fin da subito dopo il matrimonio, nel 2007. Aggressioni fisiche a cui i figli talvolta assistevano e che tentavano di impedire piangendo, dicendo al padre di smettere.

La vittima non aveva mai trovato la forza di reagire fino a ieri quando, dopo l'ennesima minaccia di morte, si è rivolta alla Polizia che ha prospettato loro la possibilità di accedere ad una struttura protetta.

Il Questore scaligero, Ivana Petricca, ha ricordato come le vittime nella maggior parte dei casi siano combattute, ma possono trovare nella polizia personale "formato non solo per garantire una efficace e tempestiva gestione operativa dell'intervento sul luogo della violenza, ma anche per adoperarsi, con la sensibilità necessaria, affinché le vittime possano trovare in noi conforto e per spingerle, nonostante il dramma vissuto, a riporre in noi la loro la fiducia", ha concluso.