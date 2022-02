Saluto fascista all'Europarlamento, il deputato bulgaro sarà sanzionato

MONDO - "I saluti fascisti sono inaccettabili. Oggi ho iniziato una procedura di sanzioni per quanto è successo ieri nel Parlamento Europeo". Lo dice la presidente del Parlamento Roberta Metsola, commentando a Bruxelles, a margine del summit Ue-Unione Africana, il caso dell'eurodeputato bulgaro dell'Ecr Angel Dzhambazki, che ieri sera a Strasburgo prima ha insultato Sandro Gozi, eurodeputato di Renew, poi ha lasciato l'Aula rivolgendo alla presidenza dell'Aula un saluto romano, con la mano destra alzata e il braccio teso.

"Un saluto fascista al Parlamento europeo è per me inaccettabile, sempre e ovunque. Offende me e tutti gli altri in Europa", le parole della presidente del Parlamento europeo ieri sera dopo l'episodio. "Siamo la Casa della democrazia. Quel gesto viene dal capitolo più oscuro della nostra storia e deve essere lasciato lì", sottolinea.