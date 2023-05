Salute, De Vivo (Univ. Vanvitelli): "Indispensabile informare su efficacia immunoterapia".

Napoli, 12 mag. - (Adnkronos) - "Far conoscere l'immunoterapia è assolutamente indispensabile. La ricerca clinica ha svolto un ruolo fondamentale in questi anni nei progressi che abbiamo ottenuto in oncologia e l'immunoterapia rappresenta indiscutibilmente il tipo di trattamento e il tipo di approccio che ci ha permesso di ottenere i risultati più consistenti". Lo ha detto Ferdinando De Vita, direttore del Dipartimento Medicina di precisione e professore di Oncologia medica all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, oggi alla presentazione della campagna informativa sull'immunoncologia "Lo so anch'io", la cui prima tappa si tiene a Napoli con un gazebo informativo in piazza Cavour fino a domenica 14 maggio.

"Oggi esiste una coscienza abbastanza diffusa in vari strati della popolazione circa l'efficacia dell'immunoterapia, per cui - ha aggiunto De Vita - spesso la domanda che i pazienti ci fanno è quella di poter ricevere un trattamento immunoterapico. Il compito naturalmente è quello di informare correttamente la popolazione e dunque iniziative come 'Lo so anch'io' sono fondamentali. Soltanto un'informazione corretta può permettere di far acquisire a tutta la comunità le possibilità che oggi la moderna immunoterapia può offrire nel trattamento delle patologie oncologiche, permettendo di fatto la cronicizzazione e quindi delle sopravvivenze a lungo termine, e in alcuni casi anche la guarigione, di tanti ammalati".