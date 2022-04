Salta un muro di sei metri ed evade dal carcere: lo acciuffano poche ore dopo

VICENZA - Tenta l’evasione, acciuffato dalla Polizia penitenziaria. Un detenuto in regime di semilibertà per furti in serie si è reso protagonista di una rocambolesca fuga dal carcere San Pio X di Vicenza dove era recluso.



L’episodio, accaduto nella tarda serata di lunedì, ha visto un protagonista un 34enne che si era arrampicato su un muro alto 6 metri e si è lanciato nel vuoto. La sua fuga è però durata poche ore. Gli agenti della polizia penitenziaria sono infatti riusciti a rintracciare il fuggitivo in centro città, poche ore più tardi.



Una fuga che, con molta probabilità gli farà decadere i benefici dei quali godeva. Infatti di giorno poteva rimanere all’esterno della struttura penitenziaria per motivi lavorativi.