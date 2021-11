Salgono i contagi, prolungato l'orario di apertura dei Covid Point

CONEGLIANO - Per far fronte all’incremento del numero di accessi ai Punti Tampone, da domenica 28 novembre, i Covid Point di Altivole e Conegliano prolungheranno l’orario di apertura per i tamponi gratuiti, effettuabili dalle persone sintomatiche o in monitoraggio in possesso di impegnativa o mail di invito.

Questi i nuovi orari:

Altivole ex Velo: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 17.00. Domenica dalle 8.00 alle 12.00

Conegliano Zoppas Arena: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 17.00. Domenica dalle 8.00 alle 12.00

Sono inoltre attivi, per l’effettuazione dei tamponi nei soggetti sintomatici o in monitoraggio, i seguenti Punti Tampone: ·

Treviso ex Dogana: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. Domenica dalle 8.00 alle 13.00

Oderzo Foro Boario: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00. Domenica chiuso ·

Ospedale di Castelfranco Veneto: dal lunedì al venerdì solo per assistiti fino ai 14 anni, su prenotazione

VACCINAZIONI Un potenziamento dell’operatività scatterà, da domani, al Centro Vaccinale di Ormelle Casa Luigi e Augusta - Centro Servizi per Anziani che resterà aperto tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 08.00 alle 20.00. Ricordiamo inoltre che, sempre domani, sabato 27 novembre, il camper dell’Ulss 2 sarà a Refrontolo, in Piazza Vittorio Emanuele presso il Municipio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, per una giornata vaccinale ad accesso libero, dedicata a prime sia seconde dosi del ciclo di base per gli over12, così come terze dosi sia booster sia addizionali per le categorie previste.