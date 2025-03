Sale sul tetto del treno merci e tocca i fili elettrici: morto a 19 anni

VERONA – Una tragica scoperta è avvenuta nella notte alla stazione di Porta Vescovo, a Verona, dove il corpo senza vita di un giovane 19enne è stato trovato sui binari. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Ferroviaria (Polfer), il ragazzo sarebbe morto probabilmente a causa di un fulmineo shock elettrico dopo essere salito sul tetto di un treno merci parcheggiato nella stazione.



La tragica vicenda è stata svelata nelle prime ore della mattinata, dopo l’allarme dato dai genitori che non avevano visto rientrare il figlio, quando il corpo del giovane è stato rinvenuto sui binari, senza segni di violenza evidenti. Secondo le prime ipotesi, il 19enne che era uscito con alcuni amici da una discoteca nelle vicinanze della stazione, avrebbe deciso di salire sul treno per una "bravata". Un gesto che, purtroppo, si è rivelato fatale, con il ragazzo colpito dalla corrente elettrica proveniente dalle linee ad alta tensione sopra il convoglio.

La Polfer sta conducendo un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e confermare le cause esatte della morte.