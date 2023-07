Sale sul tetto del capannone per riparare i danni del maltempo, cade e muore

UDINE - Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da un capannone nella zona industriale di Azzida di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine. Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è caduto da un'altezza di circa 5 metri. L'uomo, 70 anni, era salito sul tetto per riparare i danni del maltempo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre salvavita ma non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.