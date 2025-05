Sale su una gru e minaccia di buttarsi: salvato dopo sette ore

PADOVA - Momenti di alta tensione ieri pomeriggio a Padova, in zona Prato della Valle, dove un uomo di 67 anni, di origine straniera e con un grave precedente penale, si è arrampicato sulla sommità di una gru alta circa 20 metri, minacciando di togliersi la vita.



L’uomo, condannato nel 2012 per l’omicidio della moglie, avrebbe compiuto il gesto per attirare l’attenzione sulla sua difficile situazione economica. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle volanti, i vigili del fuoco e un negoziatore della polizia, supportato dalle squadre speciali Uopi (Unità operative di primo intervento).



Dopo ore di trattative, il negoziatore è riuscito a stabilire un dialogo con l’uomo, convincendolo a desistere dal gesto estremo. Verso le ore 20, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto, imbragato e messo in sicurezza, riportandolo a terra senza conseguenze.

L’area è stata isolata per tutta la durata dell’intervento, che ha visto la collaborazione di più forze dell’ordine per evitare un tragico epilogo.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).