Sale su un camion e si mette a ballare, sbatte contro un ponte, si rialza ma poi muore

TEXAS - E’ finita nel peggiore dei modi l’azione probabilmente goliardica di un 25enne del Texas che, a Houston, è salito sopra un camion e si è messo a ballare. Il ragazzo pare si stesse filmando, e le immagini catturate dai telefonini degli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno fatto il giro del web. Il 25enne giovedì mattina era salito su un tir e, mentre questo era in corsa, si era messo a ballare attirando ovviamente l’attenzione dei passanti.

Il giovane, però non ha visto il ponte contro il quale ha sbattuto brutalmente la testa. Dopo l’impatto, come si vede nel video pubblicato da Grizzi Hood News e diffuso dal New York Post, il ragazzo è caduto, ma poi si è rialzato. La botta però è stata talmente forte da provocare il decesso del giovane poche ore dopo, in ospedale.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine di Houston. Il camionista che guidava il mezzo dove si è consumata la tragedia è stato interrogato e poi rilasciato, in quanto sarebbe totalmente estraneo ai fatti e non si sarebbe nemmeno accorto della presenza del giovane sul tetto del tir.