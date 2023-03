Sala d'attesa - spettacolo teatrale in atto unico.

Non pensava certo di scrivere un pezzo teatrale quando scarabocchiava appunti in sala d’attesa prima di fare la chemioterapia. Anna Acoleo, nota pianista castellana, ha trovato il modo di vivere quei momenti difficili da un altro punto di vista, non in prima persona ma come spettatrice di una storia. Tutto ciò che ha raccontato è vero e allo stesso tempo romanzato, mescolato, centrifugato con altre vicende ed altre persone incontrate in quel percorso di cura del cancro simile a molti altri pazienti.

"Sala d'attesa" è una sala dove i pazienti attendono di fare la propria terapia, dove si mescolano ansie e preoccupazioni e dove si fondono dolore e tristezza. Ma può diventare il luogo dove si condividono notizie, chiacchiere, esperienze, pensieri, saperi diversi tra persone che non si conoscono: si tenta di sdrammatizzare così momenti pesanti, si possono stemperare angosce e sofferenze, si può addirittura sorridere ironizzando sul proprio tormento, trovando nella collettività un senso di fratellanza. Sala d'attesa e la metafora dell'attesa del guarire, di voltare pagina, di abbandonare per sempre un capitolo di sofferenza, attesa fatta di esami, verdetti, percorsi di terapie da seguire, strade tracciate da una malattia tanto subdola quanta frequente. L'innominabile tumore, o cancro, che non è più sinonimo di male incurabile, ma ugualmente spaventa quando si incrocia nella propria vita. L'attesa spesso si dilata nel tempo, diventa “sospensione", in una dimensione "liquida" che confonde la realtà con il sogno, meglio dire l'incubo da cui ci si vorrebbe svegliare. Proprio questa "sospensione" è sottolineata dalle musiche di Alvo Part, compositore estone contemporaneo che scrive "musica minimalista sacra", melodie che per la loro semplicità e immediatezza arrivano dritte al cuore.

KA0S TEATR0

È un "contenitore" di esperienze artistiche nato nel 2014, che esplora la possibilità di coniugare diversi linguaggi espressivi: teatro, musica, danza, immagini, scrittura, collaborando di volta in volta con diverse realtà culturali e artistiche del territorio. Ha messo in scena "Senza Sangue" di A. Baricco in occasione del centesimo anniversario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale; "Il mondo non mi deve nulla" di M. Carlotto sull'impatto sociale della crisi del sistema bancario; “Dialoghi avulsi” di P. Tieppo, quale parodia della morte; lo spettacolo fatto da ragazzi per adulti "La via del pepe" di M. Carlotto sulla tragedia in mare degli emigrati; "Il mostro peloso" di H. Bichonnier, spettacolo per bambini, fatto da bambini; "Bloody Mary-l'inganno" di S. Benni, un divertente viaggio all'interno della dimensione teatro; "La divina Artemisia" di C. Menaldo sulla vita della pittrice Artemisia Gentileschi; "La bottiglia magica" di S. Benni frutto di un lboratono teatrale per ragazzi; “Poesia de la Reina" di A. Corbino, una struggente storia d'amore, "A chi la vittoria" di A. Fontanelli, una riflessione in occasione del centenario dalle fine della Grande Guerra, Bartleby" di Melville, un progetto laboratorio con alunni di una scuola superiore di Castelfranco Veneto; "Mar" di T. Caspanello, un dialogo d'amore, "Momo"di M. Ende una fiaba sul tempo, "Kassandra" di C. Wolf; "Doppio vetro" una delicata e commovente storia d'amore su testa di Halldora Thoroddsen.