Il saggio "Dante esule nel Veneto" alla Canova di Treviso.

Dante non passa mai di moda: giovedì 27 ottobre alle ore 18:00 il prof. Raffaele Folliero porta il suo Dante esule nel Veneto alla libreria Canova di Treviso. Il saggio, introdotto da una corposa "Presentazione" dello storico Giorgio Cracco, sarà presentato dall’autore che dialogherà con lo scrittore e dantista Marco Gottardi intorno a un tema particolarmente interessante come quello delle figure femminili trevigiane nella Divina Commedia.

Aggiornata sui più recenti e autorevoli studi danteschi, l'opera di Folliero si concentra sul periodo dell'esilio di Dante (1302-1321), indagando gli anni del faticoso peregrinare del poeta nel territorio veneto, quando il fiorentino andava quasi mendicando riparo e protezione presso quelle famiglie che all'inizio del XIV secolo stavano emergendo o imponendosi sulla scena politica locale e nazionale (gli Scaligeri, i Caminesi, i da Polenta). L'opera chiarisce e definisce le relazioni che l'Alighieri intrattenne con signori liberali e mecenati, con avversari politici e figure di spicco del milieu intellettuale del suo tempo, proponendo al lettore un inedito e scrupoloso spaccato della società del Veneto medievale della quale fece parte anche l'exul immeritus irrimediabilmente lontano dall'amata Firenze. Il volume si arricchisce nella seconda parte di una serie di approfondimenti tematici dedicati ai protagonisti del panorama politico e culturale del Veneto due-trecentesco, offrendo gli strumenti utili per comprendere al meglio le dinamiche e i rapporti dei quali Dante fu testimone privilegiato ed entro i quali, da attore non secondario, visse e soprattutto scrisse.

Il libro ha il pregio di partire dai testi danteschi (e di non allontanarsene mai troppo, anzi, di tenersi saldamente fedele a una trasparente e non pretestuosa interpretazione dei numerosi passaggi presi in esame) per approdare ai luoghi e quindi far conoscere i personaggi che colpirono l'immaginario di Dante o, in qualche misura, segnarono la sua vita e, di conseguenza, il suo pensiero etico-politico e la sua memoria poetica. Da tale approccio scaturisce un'indagine minuziosa e approfondita, che non cede mai alla tentazione della congettura sensazionale ma, al contrario, si sforza di codificare le scarse, frammentate e spesso enigmatiche allusioni autobiografiche rintracciabili negli scritti del grande poeta. Ne esce uno studio dettagliato e di grande rigore teorico, sorretto da una prosa fluida, di ampio respiro, che conferisce piacevolezza e leggibilità a un'opera che si rivolge agli studiosi e agli appassionati ma anche, e soprattutto, ai semplici curiosi che intendano aggiungere un tassello al proprio bagaglio culturale o avvicinarsi per la prima volta all'universo dantesco senza troppo sforzo e con la certezza di potersi appropriare di un piccolo ma prezioso tesoro di conoscenza.