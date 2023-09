Safilo: passa piano Thélios-Innovatek, 265 si su 318 votanti

LONGARONE - Il piano che prevede il passaggio dei quasi 450 dipendenti dello stabilimento Sàfilo di Longarone (Belluno) alle aziende Thélios e Innovatek è stato approvato ieri dai lavoratori in assemblea con 265 voti a favore e 22 contrari, più una trentina di schede bianche e nulle, su 318 votanti. L'esito è giunto nel pomeriggio al termine di un referendum chiesto dalle assemblee che hanno visto la partecipazione di 357 addetti su un totale di 446 persone.

Il piano, che sarà formalmente sottoscritto il prossimo 5 settembre in Regione Veneto, consiste nel trasferimento delle 250 unità in forza al comparto della galvanica a Thélios, player dell'occhialeria di Longarone controllato dalla holding francese del lusso Lvmh, e delle rimanenti a Innovatek, una newco fondata ad hoc dall'imprenditore friulano Carlo Fulchir. Il passaggio delle maestranze in entrambi i casi avverrà a scaglioni entro il 2025. In attesa dell'ingresso in organico, i lavoratori saranno coperti dalla Cassa integrazione a cui si aggiunge una quota messa a disposizione da Sàfilo tale da ripristinare l'originario livello di retribuzione.

L'azienda padovana, controllata dal fondo olandese Hal, assicurerà anche un gettone di 1.500 euro, alla firma della liberatoria, alle maestranze destinate a Thélios e di 2.500 a quelle che dovrebbero essere assorbite da Innovatek. Per queste ultime è riservata l'opzione di incentivi all'esodo pari a quattro mensilità per un numero massimo di 50 addetti, e la copertura della Cig fino a quattro anni per chi, prossimo al pensionamento, scegliesse di non rientrare alle linee di produzione. Nei confronti che hanno preceduto il via libera definitivo di oggi alla disponibilità all'intesa espressa da Femca Cisl e Uiltec Uil si è sempre contrapposta la contrarietà della Filctem Cgil secondo la quale il piano industriale di Innovatek non sarebbe credibile.