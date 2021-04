Safilo: accordo con i sindacati sulla chiusura dello stabilimento in Slovenia

PADOVA - Safilo ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali e il comitato aziendale sulla chiusura del sito produttivo di Ormoz (Slovenia) a partire dal prossimo mese di giugno.



L'accordo - informa una nota del gruppo padovano - prevede alcune misure sociali come un bonus festività più alto, retribuzione aggiuntiva per i dipendenti secondo criteri sociali concordati, premi di anzianità per i dipendenti che altrimenti non li riceverebbero, ma che ne avrebbero diritto se ancora in forza a fine 2021; rinuncia da parte di Safilo a esercitare a proprio favore una sentenza sui dipendenti disabili.



"Questo accordo fa parte della nostra più ampia strategia volta a garantire un futuro solido e sostenibile per il Gruppo", commenta l'ad Angelo Trocchia. "Ringrazio i sindacati che hanno collaborato con noi in modo costruttivo - aggiunge - per raggiungere un accordo volto a minimizzare l'impatto sociale di questa difficile decisione, e le istituzioni slovene con le quali abbiamo instaurato un dialogo trasparente e proficuo".