Il safari finisce in tragedia: turista perde i genitali per il morso di un serpente

SUDAFRICA - E’ finita con un’operazione chirurgica di ricostruzione del pene la vacanza in Sudafrica di un 47enne tedesco. L’uomo, durante un safari, è andato in bagno ma la banale esigenza fisiologica si è trasformata in tragedia quando è stato morso ai genitali da un serpente.

Soccorso dai presenti, è rimasto in agonia per tre ore dopo l'attacco, mentre veniva portato all’ospedale più vicino, a 350 km dal luogo dell’incidente. Il tedesco, che vomitava e provava dolori atroci, è stato poi medicato e ora sarà sottoposto alla ricostruzione del pene, che per gran parte è stato azzannato dal grosso serpente.

