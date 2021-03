Sacile, rogo al ricovero attrezzi: danni all'attrezzatura

SACILE (PORDENONE) - Mercoledì sera incendio in un’azienda agricola di Sacile, in provincia di Pordenone.



Vigili del Fuoco di Pordenone in azione alle 21.30 in via Francenigo, in località Cavolano.



L’allarme è scattato a causa di un incendio alla tettoia utilizzata come ricovero per attrezzature agricole.



Il rogo, che ha avuto come conseguenza il collasso della struttura, ha provocato anche parecchi danni all’attrezzatura.