Sacerdote coinvolto in festini gay a base di droga dello stupro e cocaina

PADOVA - Era partita da Padova l'indagine che ha portato all'arresto di don F. P. il parroco di un comune toscano coinvolto nello scandalo dei festini gay a base di droga dello stupro e cocaina.

Era finito in manette il 14 settembre scorso durante un'operazione della Squadra Mobile di Prato grazie all’indagine degli Agenti di Padova, coordinati dal sostituto procuratore Benedetto Roberti.



I quali nel 2020 avevano chiuso l'Operazione G con nove indagati, tra le province di Padova, Vicenza e Treviso, finiti nei guai in parte per aver importato il Gbl dall'Olanda, nota anche come droga dello stupro, per poi rivenderla ai propri clienti, in parte per la cessione senza autorizzazione di medicinali, in particolare Cialis.



Il sacerdote era rimasto coinvolto nell’indagine e finì ai domiciliari. Le accuse sono di spaccio e importazione di sostanze stupefacenti.

L’uomo ha chiesto il patteggiamento a una pena di 3 anni e 8 mesi e la Procura di Prato ha dato il consenso tenendo conto del fatto che il sacerdote ha collaborato con gli inquirenti. La notizia è riportata dal "Corriere Fiorentino".