Sabotaggio alla pista di bob di Cortina: lavori bloccati, scatta l’indagine

CORTINA D’AMPEZZO – Un atto di sabotaggio ha colpito il cantiere della pista di bob, skeleton e slittino destinata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti hanno rimosso un tubo del sistema di refrigerazione, compromettendo i lavori e creando disagi alla circolazione stradale. L’episodio, ora sotto indagine, ha suscitato una ferma condanna da parte delle autorità. La manomissione del sistema di raffreddamento ha interrotto temporaneamente i lavori, già al centro di polemiche per i costi elevati e i ritardi accumulati. Gli operai hanno segnalato immediatamente il danno, permettendo agli investigatori di avviare accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il tubo sottratto è stato poi abbandonato sulla strada, creando pericoli alla viabilità. Non si esclude che il gesto sia stato compiuto da gruppi contrari alle grandi opere, o da chi potrebbe avere interesse a rallentare il progetto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito l’episodio “un attacco inquietante”, paragonandolo agli assalti contro il cantiere della Tav Torino-Lione. “Chi tenta di sabotare le Olimpiadi danneggia l’Italia davanti al mondo. Lo Stato non si farà intimidire”, si legge in una nota ufficiale. Anche il Commissario di Governo per le infrastrutture olimpiche, Fabio Saldini, ha espresso preoccupazione: “Non fermeranno i lavori. La pista sarà pronta in tempo per i Giochi”. Le forze dell’ordine stanno passando al vaglio diverse ipotesi, mentre è stato deciso di aumentare la sorveglianza nel cantiere per evitare nuovi atti vandalici. L’obiettivo rimane quello di rispettare i tempi di consegna, garantendo un impianto all’avanguardia per le competizioni olimpiche.