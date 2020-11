Sabato sera da incubo a San Fris

VITTORIO VENETO – Hanno preso di mira cinque abitazioni, tra le 17.45 e le 20.10 di sabato sera. Ladri in azione in via San Fris e in via della Cervada nel quartiere di Ceneda. I malviventi sono stati visti dalla gente del posto e anche da alcuni proprietari delle abitazioni svaligiate mentre scappavano dopo aver messo a segno i colpi. «Due uomini, direi giovani – testimonia Ottavio Pasquotti -: indossavano pantaloni da running, felpa con cappuccio e pure la mascherina. Avevano uno zainetto ed erano agilissimi».

I ladri non si sono fermati né di fronte a case dotate di sistema d’allarme, né in quelle con persone all’interno. In un caso hanno rotto il balcone e sfondato la finestra facendo scattare l’allarme. Una volta dentro hanno messo a soqquadro la casa in cerca di oro, denaro e preziosi. «Il proprietario è arrivato a casa in sei minuti – testimonia Pasquotti – e loro sono scappati. Prima erano entrati nell’abitazione di un’anziana signora mentre questa era al piano terra. Sono saliti al piano superiore, hanno spazzolato via quanto c’era e la signora non si è accorta di nulla».

Non è questa la prima volta che i ladri prendono di mira questa zona della città: gli ultimi colpi erano stati messi a segno in primavera, poco dopo la fine del lockdown. «Gli anziani sono molto spaventati» testimonia Pasquotti che auspica una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade cittadine.