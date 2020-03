Sabato Imoco - Brescia si gioca a porte chiuse

TREVISO - In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 01 marzo e valente dal 02 marzo all’08 marzo riguardante le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la gara valida per la 10^ giornata del girone di ritorno di Serie A1 Femminile tra Imoco Volley Conegliano e Banca Val Sabbina Brescia si giocherà sabato 7 marzo alle 20.30 a porte chiuse.



Di conseguenza non ci sarà accesso al pubblico, ma solo agli addetti ai lavori, al personale di sicurezza e agli organi di stampa. La partita verrà trasmessa in DIRETTA su RAI SPORT HD e on line su LVF TV, www.pmgsport.it e www.sportmediaset.it.



La decisione della partita a porte chiuse è infatti vincolata al DPCM che stabilisce nel Veneto e in altre regioni, all’articolo 2, “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”.



fonte: imocovolley.it