Sabato e domenica vaccinazioni ad accesso libero per i bambini da 5 a 11 anni

TREVISO - Fine settimana dedicato alla vaccinazione contro il Covid per i bambini nella fascia di età tra i 5 anni compiuti e gli 11 anni che nella Marca sono 42.254.



Sabato e domenica, 22 e 23 gennaio, l’Ulss2 organizza un altro open weekend ad accesso libero, per i bambini che non hanno ancora ricevuto la prima dose. I genitori che riterranno opportuno vaccinare i propri figli potranno farlo, senza prenotazione, in uno dei centri vaccinali della Provincia di Treviso: all’ex Maber di Villorba, a San Vendemiano e ad Asolo.



Ecco le sedi e gli orari:

• Villorba, ex Maber, dalle ore 14.00 alle ore 19.00

• San Vendemiano, via Italia 143, dalle ore 14.00 alle ore 19.00

• Asolo, ex scuola elementare di San Apollinare, dalle ore 14.00 alle ore 19.00



Rimane sempre attiva la possibilità di prenotare la vaccinazione tramite il portale regionale: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2