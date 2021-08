Sabato di lavoro per il soccorso alpino

MALBORGHETTO VALBRUNA - Nella tarda mattinata la stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil ha soccorso con l'elicottero della Protezione Civile un uomo che ha chiesto aiuto dal Jôf di Miezegnot (Alpi Giulie). L'uomo era in buone condizioni di salute ma non riusciva a proseguire per una distorsione.



Tarvisio (UD)

Monte Lussari (Alpi Giulie) Al momento la stessa stazione sta soccorrendo una cinquantatreenne con una frattura alla caviglia. L'infortunio è avvenuto fra il sentiero- strada che dal Monte Lussari va a Malga Lussari.



Aviano (PN)

Tra le 13 e le 15 la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è intervenuta in Piancavallo nei pressi del Rifugio Arneri per soccorrere una donna del 1958 scivolata lungo la pista Tremol 2 mentre scendeva assieme ai nipoti. Si è procurata una frattura alla caviglia. E' stata raggiunta prima dal medico di turno presso gli impianti assieme al responsabile degli impianti della Promotur e poco dopo, sempre con gli impianti, dai soccorritori della stazione con il medico del Soccorso Alpino (cinque uomini) che l'anno stabilizzata e imbarellata per trasportarla a spalle una cinquantina di metri fino alla strada di servizio dove c'era il mezzo fuoristrada dei soccorritori con il quale è stata condotta a fino all'ambulanza. (Nell'immagine).



Erto Casso (PN)

E' in corso anche il recupero di una donna di nazionalità straniera da parte dei soccorritori della stazione Valcellina operativi tra Casera Mela e il Rifugio Maniago, nelle Dolomiti Friulane, lungo li sentiero 374 per recuperare una donna che con una caduta si è procurata una sospetta frattura al braccio.