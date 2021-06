Sabato a Castelfranco il traguardo finale del Giro d'Italia Under 23

CASTELFRANCO - Castelfranco diventa per un giorno capitale del ciclismo giovanile. Sabato 12 giugno, la città del Giorgione sarà infatti il traguardo finale della decima e ultima tappa del 44mo Giro d’Italia Giovani Under 23. L’evento sportivo, partito il 3 giugno scorso da Cesenatico, vede oltre 170 atleti di 14 Paesi differenti percorrere le strade di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto.



Piazza Giorgione sarà dunque il palcoscenico della volata finale di una tappa che si preannuncia favorevole ai velocisti: i 162 chilometri sono per la maggior parte pianeggianti, interrotti dalle salite di Conegliano (Muro di Ca’ del Poggio), Valdobbiadene (Guia) e Asolo, per un dislivello totale di 1.200 metri.



Discesi dalla “Città dei Cento orizzonti” e transitati per Riese Pio X, all’altezza della rotonda del McDonald’s, i ciclisti entreranno nel circuito finale di 7,9 chilometri, che sarà ripetuto per tre volte e vedrà il passaggio lungo la Circonvallazione Est, via Montebelluna di Salvarosa, via Cristoforo Colombo, Borgo Treviso, via Riccati, Corso XXIX Aprile, via Roma, via Cazzaro, via Fabio Filzi e infine piazza Giorgione.



Il Giro d’Italia Under 23 Enel è una macchina che genera anche un notevole indotto per le realtà coinvolte, oltre che promuovere a livello internazionale i territori attraversati. Per tale motivo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Marcon ha subito sposato l’idea di ospitare la tappa finale della competizione. «Questo evento testimonia ancora una volta la vicinanza e l'attenzione di Castelfranco nei confronti dello sport e in particolare del ciclismo, che ha caratterizzato la carriera di tanti campioni del nostro territorio, in primis Alessandro Ballan, Campione del mondo nel 2018» dichiara il primo cittadino.



L’assessore al turismo, Gianfranco Giovine, sottolinea le ricadute positive dell’evento: «La diffusione internazionale delle immagini della corsa sarà sicuramente un volano per la visibilità di questa città. Aver realizzato un circuito che permette di apprezzare l'intera Castelfranco, per più volte e da diverse angolazioni, ci consente di sottolineare i tanti scorci e le tante bellezze che la Città del Giorgione può offrire».



Infine, l’assessore allo Sport Franco Pivotti loda il carattere formativo della corsa: «Per Castelfranco e per il movimento ciclistico della Città, che vede una grande quantità di squadre, da dilettanti fino agli amatori, senza dimenticare i tanti appassionati di questa disciplina, è un momento di fondamentale importanza che esalterà lo sport del ciclismo e tutta la storia, la cultura e l'offerta turistica della nostra città».