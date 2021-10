Ryanair: nuova base italiana al Marco Polo di Venezia

VENEZIA - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi la sua nuova base italiana all'aeroporto di Venezia Marco Polo, con tre nuovi Boeing 737 8-200 "Gamechanger", che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari, insieme all'introduzione di 18 nuove rotte, che portano a 24 voli la connettività nazionale e internazionale dello scalo lagunare verso 12 paesi europei dall'estate 2022.

L'operativo di Ryanair al Marco Polo prevede 100 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 160 voli settimanali in partenza.



In Veneto la compagnia ha già aperto quest'anno una base a Treviso, con due aerei e 48 rotte, e opera all'aeroporto di Verona. dove oggi ha annunciato due nuove rotte per Porto e Palma dall'estate 2022. In totale, 86 rotte verranno operate dall'estate 2022 a Venezia Marco Polo, Treviso e Verona.