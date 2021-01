Russia, proteste per Navalny: 3mila arresti, fermata la moglie

MOSCA - Fermata la moglie di Alexei Navalny, Julia, alle proteste a Mosca in sostegno del blogger e leader dell'opposizione russa.



Lo ha reso noto il team di Navalny. La donna era già stata fermata sabato scorso in una manifestazione simile.



Continua a salire intanto di ora in ora il numero delle persone arrestate nelle proteste in tutto il Paese: secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla ong Ovd Info, le persone fermate sono 3.062, di cui 844 a Mosca.