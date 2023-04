Russia, presentata proposta di legge per aiutare oppositori in fuga in Italia

RUSSIA / ITALIA - Il paradosso dello studioso russo di fama internazionale Mikhail Velizhev illustra perfettamente le ragioni che hanno ispirato la proposta di legge presentata oggi alla Camera dalla deputata Pd e vice Presidente della Commissione Esteri, Lia Quartapelle per aiutare "la Russia di domani", vale a dire chi si è opposto al regime ed è fuggito dalla Russia di Putin, a trovare rifugio in Italia. Vincitore di tre concorsi universitari in Italia (due da ricercatore e uno da associato), non ha potuto e non può firmare i contratti perché non può tornare in Russia per chiedere il nulla osta, come previsto dalla legge attuale, e ha dovuto lasciare l'Italia dopo la scadenza del visto turistico con cui, subito dopo l'inizio della guerra contro l'Ucraina, è approdato. Un Paese con cui ha un legame particolare, per aver conseguito un dottorato alla Statale di Milano, e poi trascorso periodi come 'visiting professor' a Cà Foscari, a Venezia, e alla Sapienza di Roma, oltre che, di nuovo, alla Statale.



L'italiano di Velizhev, professore alla Alta scuola di economia di Mosca, slavista e storico della cultura russa ed europea del Diciottesimo secolo, traduttore in russo dei saggi di Carlo Ginzburg, è perfetto. Nel suo intervento alla conferenza stampa organizzata oggi alla Camera per la presentazione della proposta di legge a cui è stato dato il nome di "Dissenso russo", l'accademico racconta, in video collegamento da Parigi, dove si è trasferito nel frattempo, grazie a una borsa di studio, la sua storia condivisa in questo momento da molti altri russi. Come Ekaterina Lapina-Kratasyuk, russa con nonno ucraino, anche lei accademica, ora con un contratto all'Università della Tuscia e un visto turistico in scadenza a ottobre. Lapina-Kratasyuk, a Roma alla Camera oggi, è arrivata in Italia dopo l'inizio della guerra con il marito quarantenne, e due figli maschi di 20 e 16 anni, tutti quindi richiamabili per il servizio militare.



Velizhev Denuncia che "il governo russo ha in realtà dato inizio a due guerre, la prima contro l'Ucraina e la seconda contro i suoi stessi cittadini, contro chi non accetta l'aggressione dell'Ucraina e la politica di Putin". Sono infatti 20mila i detenuti in Russia per reati politici, come ha denunciato oggi, il Presidente di Memorial Italia, Andrea Gullotta, precisando che il Centro per la difesa dei diritti umani Memorial (l'organizzazione nata dopo la chiusura forzata del Centro diritti umani Memorial), ne ha riconosciuti più di 500, al termine di una procedura molto lunga quindi ben lontana dall'essere esaustiva. Le condanne cominciano inoltre a essere particolarmente forti, come testimoniato dai casi del giornalista Ivan Safronov, condannato a 22 anni di carcere, o dello storico di Memorial Yuri Dmitriev, che a 68 anni e in condizioni di salute precarie sconta 15 anni di carcere.



"Moltissimi sono in prigione, molti sono scappati dal Paese. Io appartengo a quest'ultima categoria. Non mi sto paragonando agli ucraini sotto le bombe", aggiunge Velizhev, ricordando di aver iniziato a protestare contro Putin dal 2011, nel periodo delle grandi manifestazioni di piazza contro le frodi alle elezioni legislative di quell'anno e di essere uno dei firmatari della lettera aperta degli accademici contro l'aggressione. Velizhev è arruolabile. "Posso essere richiamato in qualsiasi momento. Quasi subito dopo l'inizio della guerra abbiamo deciso di andare via, anche perché contrari a questa aggressione assolutamente terribile. Il clima all'università si era fatto molto pesante. Gli studenti chiedevano certificati sulle loro qualità accademiche da esibire in tribunale dopo essere stati fermati alle proteste. Non era più possibile lavorare come prima. Il rettore inoltre ha apertamente appoggiato la politica di Putin".



All'inizio di marzo La Sapienza ha invitato Velizhev. Per venire in Italia ha preso, come molti, come Lapina-Kratasyuk, un visto turistico. "L'unico modo per uscire velocemente dalla Russia. La nostra idea era quella di andarcene velocemente, considerati i rischi che poi si sono concretizzati a settembre, con la mobilitazione parziale". Ma alla scadenza del visto turistico si sono presentati "problemi enormi". "Siamo rimasti senza documenti, in una situazione imbarazzante", aggiunge lo studioso, ricordando di aver ottenuto l'abilitazione nazionale in Italia già nel 2014 e di aver vinto nel giro di pochi mesi due concorsi da ricercatore. "Ma non potevo trasformare il visto turistico in un visto di lavoro. Per farlo sarei dovuto tornare in Russia, aspettare due mesi e poi tornare in Italia. Ho vinto i concorsi, ma non sono potuto rimanere in Italia, firmare il contratto e cominciare a lavorare".



L'articolo tre della proposta di legge presentata oggi risolverebbe questo paradosso. "Fino al 30 giugno 2024, il rilascio del nulla osta al lavoro sarà consentito anche quando i cittadini russi risultino già presenti sul territorio nazionale e rientrino in una delle categorie a rischio individuate dall’articolo 1", vale a dire potranno essere considerati come oppositori, persone a rischio di essere condannate in nome delle leggi repressive introdotte negli ultimi anni, o per essersi sottratte al servizio militare.