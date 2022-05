Russia: "Non useremo armi nucleari in Ucraina"

MONDO - La Russia non utilizzerà armi nucleari in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev nel corso di una conferenza stampa, spiegando che l'uso di armi nucleari non rientra nelle misure previste da quella che Mosca chiama ''l'operazione militare speciale'' lanciata in Ucraina lo scorso 24 febbraio.

La dichiarazione arriva all'indomani della simulazione del lancio di missili balistici nucleari effettuata dall'esercito russo nell'enclave di Kaliningrad, vicino ai confini con Lituania e Polonia.