Russia, Navalny condannato a 9 anni di carcere

RUSSIA - Il dissidente russo Alexey Navalny è stato condannato a nove anni di carcere dal tribunale Lefortovo di Mosca, che lo ha riconosciuto colpevole di "frode su larga scala". E' quanto si legge sull'account di Twitter dello stesso Navalny, il leader dell'opposizione russa da oltre un anno in carcere con altre accuse, Navalny è responsabile di "frode, ovvero ha rubato la proprietà di altre persone con l'inganno e violato la fiducia", ha detto il giudice, Margarita Kotova, durante la lettura della sentenza. Per il tribunale il dissidente è responsabile di quattro casi di 'frode su larga scala' e successivamente, secondo la Interfax, la corte si pronuncerà sulle accuse di oltraggio che pesano nei suoi confronti. Navalny, che dovrà scontare la pena in un carcere di massima sicurezza, è stato anche condannato a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli, pari a circa 11.500 dollari. L'accusa aveva chiesto una condanna a 13 anni di carcere, anche per aver mancato rispetto alla Corte nella causa per diffamazione contro il veterano di guerra Ignat Artemenko. Il dissidente, che ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti affermando che sono motivate politicamente, sta già scontando una pena detentiva di due anni e mezzo per violazione della libertà vigilata in una colonia penale a Pokrov, est di Mosca.

''Il mondo intero sa bene che questo non ha nulla a che vedere con la giustizia'', ha detto il collaboratore di Navalny Ruslan Shaveddinov su Youtube dopo la lettura della sentenza. Shaveddinov ha quindi spiegato che il team legale sta cercando di capire se la nuova condanna a nove anni va sommata ai precedenti due e mezzo o meno. Olga Mikhailova e Vadim Kobzev, avvocati di Alexei Navalny, sono stati fermati dalla polizia fuori dal carcere secondo quanto riferisce la Novaya Gazeta. "Né io né i miei compagni ci limiteremo ad aspettare. Non solo continueremo a far funzionare la Fondazione anti corruzione, ma la porteremo a un nuovo livello. Diventerà una organizzazione internazionale globale", ha scritto Aleksei Navalny dopo essere stato condannato ad altri nove anni di carcere, sollecitando tutti a contribuire all'attività dell'associazione. Il denaro, ricevuto insieme al Premio Sakharov nel 2021 (50mila euro, ndr.), "sarà il primo contributo versato a questo fondo".

"I cittadini dell'Unione europea, mi hanno assegnato questo premio per la lotta contro la corruzione. Sono grato e destino il loro denaro per proseguire questo impegno", ha promesso Navalny: "il mio volo spaziale durerà un poco più di quanto pensavo: la navicella è entrata in un loop temporale". Ma "i numeri non contano. E' solo un segno sulla mia cuccetta e niente di più". "Le parole hanno potere. Putin ha paura della verità. L'ho sempre detto. Lottare contro la censura e portare ai russi la verità rimangono le nostra priorità. Il Cremlino ha schiacciato i media, e in risposta noi ne creiamo di nuovi", scrive il dissidente, ricordando di aver presentato a inizio marzo il canale YouTube "Politica popolare" (Popularnaya Politika) che ha già quasi un milione di abbonati. "Politica popolare è un canale che trasmette la verità sulla guerra di Putin in Ucraina. Aderisci, continua a resistere". "Il sostegno migliore per me e gli altri prigionieri politici non sono la simpatia e le parole gentili, ma le azioni. Qualsiasi attività contro il regime fraudolento e ingannatore di Putin. Qualsiasi forma di opposizione contro questi criminali di guerra". "Non siate pigri. Questo rospo che siede su un oleodotto non si deporrà da solo", conclude il dissidente in una serie di tweet.