"Russia mobilita i riservisti". Nuovo attacco su Odessa

MONDO - Dopo 40 giorni di guerra in Ucraina, la Russia ha iniziato a mobilitare in segreto i riservisti. E' quanto afferma un rapporto dello Stato maggiore ucraino diffuso nelle prime ore di oggi e citato dalla Bbc. "Durante la selezione dei candidati, la priorità è assegnata a coloro che hanno già esperienza di combattimento", si afferma nel rapporto, secondo il quale Mosca conta di mobilitare circa 60mila altri militari. Le truppe di Mosca hanno intanto iniziato a ritirarsi dalla regione ucraina orientale di Sumy. Lo ha riferito nella notte il capo dell'amministrazione regionale, Dmytro Zhyvytskyi, affermando però che è troppo presto per stabilire se la regione sia stata effettivamente liberata. Secondo quanto riferito da Zhyvytskyi all'agenzia Unian, i veicoli russi sono rientrati in Russia attraverso un corridoio che passa da Kiev a Chernihiv, ora costellato da numerose carcasse di carri armati e altri mezzi. La città portuale di Odessa nell'Ucraina del sud è stata colpita nella notte da un missile. Lo annuncia il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk secondo quanto riporta Pravda ucraina.

BUCHA - Il massacro di civili a Bucha ha sconvolto intanto il mondo. Nella città ucraina alle porte di Kiev, decine di civili sono stati uccisi. I corpi di molti morti sono stati ammassati in fosse comuni. Le immagini documentano la presenza di cadaveri abbandonati nelle strade. Bucha è stata riconquistata nei giorni scorsi dalle forze di Kiev. "Qui, in questa fossa, sono sepolte 57 persone", ha detto Serhii Kaplychny, responsabile delle operazioni per il recupero dei corpi.

ZELENKSY - "E' genocidio", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy che ha accusato Mosca di voler eliminare "l'intera nazione" ucraina. "Sì, questo è un genocidio. L'eliminazione dell'intera Nazione e del popolo. Abbiamo più di 100 nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità", ha detto in un'intervista alla Cbs. Zelensky si è poi rivolto alle madri russe: "Vorrei che ogni madre russa vedesse i corpi delle persone uccise a Bucha, Irpin, Hostomel. Cosa hanno fatto quelle persone ai russi? Perché torturavano dei semplici civili in una città pacifica? Come si può stuprare e uccidere le donne davanti agli occhi dei loro figli". RUSSIA - La Russia nega ogni responsabilità per il massacro di Bucha. Secondo il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, le foto e i video diffusi sono "un'altra provocazione" da parte di Kiev in quanto tutte le unità della Russia hanno lasciato la località mercoledì scorso. "Durante il periodo in cui questa località è stata sotto il controllo delle forze armate russe, nessun abitante ha subìto azioni violente", ha affermato il ministero della Difesa russo. "Tutti gli abitanti locali hanno avuto l'opportunità di lasciare liberamente l'insediamento in direzione nord", si aggiunge, sostenendo che Bucha fosse bombardata 24 ore su 24 dalle forze ucraine con armi pesanti quando era sotto controllo russo.