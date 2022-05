La Russia elimina i limiti età per arruolarsi

RUSSIA - A tre mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, il Parlamento in Russia ha approvato un disegno di legge che cancella il limite di età per coloro che desiderano arruolarsi nelle forze militari per la prima volta.

La legge ancora in vigore prevede che tutti i cittadini di età compresa fra i 18 e i 40 anni possano arruolarsi come militari a contratto (sono 400mila in questo momento, a cui si aggiungono le 130mila reclute che possono essere dispiegate all'estero dopo quattro mesi dall'inizio del loro servizio militare).

"L'esperienza specialistica si matura con l'età: a 40-50 anni, una persona ha l'esperienza più ricca che deve essere usata per gli obiettivi della difesa", ha dichiarato il presidente della Commissione difesa della Duma, Andrei Kartapolov, esponente di Russia unita. Il provvedimento diventerà legge dopo la firma di Vladimir Putin.