Russia, Dunaev (Riac): "Prigozhin ha agito per salvarsi ma suo destino segnato"

Yevgeny Prigozhin ha lanciato la 'Marcia su Mosca' per "salvarsi la pelle", ma il suo destino appare segnato e "non mi stupirebbe se nel giro di qualche tempo non fosse più tra noi". Lo afferma all'Adnkronos Alexander Dunaev, esperto del Russian International Affairs Council (Riac) e collaboratore di Carnegie Politika, commentando i fatti del 24 giugno e l'insubordinazione del Gruppo Wagner.



L'analista evidenzia che non si sia trattato di una messinscena. Per considerarla tale sarebbe servita una risposta "chiara" alla domanda se il Cremlino ne abbia guadagnato qualcosa. "Invece il Cremlino ne è uscito indebolito e, anzi, ha perso da un punto di vista politico", sostiene l'esperto russo, che invita a concentrarsi sulla figura del fondatore della Wagner che da mesi chiede le dimissioni del ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e del capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, per i loro insuccessi in Ucraina.



"Già da tempo giravano voci che Prigozhin fosse nel mirino delle forze armate e che si sentisse minacciato personalmente", prosegue Dunaev, ricordando l'annuncio delle autorità russe che ha preceduto di alcuni giorni la cosiddetta 'Marcia su Mosca' secondo cui tutti i 'volontari' delle compagnie militari private, come appunto la Wagner, sarebbero confluiti nel ministero della Difesa. "Per Prigozhin questo avrebbe significato non avere più il suo esercito privato e che la sua sicurezza personale non era più garantita", sottolinea l'esperto del Riac, secondo cui il fondatore della Wagner ha deciso di lanciare la sua sfida al Cremino per "trovare una via d'uscita".



E che questa rivolta fosse mossa da "motivi egoistici" è dimostrato dal fatto che "si è conclusa in 24 ore - precisa - Non sappiamo in cosa consistano gli accordi però sta di fatto che appena Prigozhin ha avuto una certa garanzia ha messo fine a tutto. Non voleva prendere il potere, ma salvare la propria pelle" ed è "difficile" dire se sarebbe poi arrivato veramente a Mosca.



Per Dunaev, Prigozhin ha agito nella logica di un "criminale russo degli Anni Novanta" e per ottenere qualcosa ha fatto "credere" di essere forte. "Ha voluto spaventare Putin, sperava che il presidente avesse preso le sue parti" rimuovendo Shoigu e Gerasimov, dichiara Dunaev, ritenendo tuttavia molto difficile che questo avvenga a stretto giro. "Innanzitutto nei 23 anni al potere Putin ha cercato sempre di non prendere decisioni dettate da pressioni esterne, che per lui è un segno di debolezza - spiega l'esperto - Credo per lui sia indifferente il fatto che Shoigu o Gerasimov siano degli incapaci, per lui è importante la guerra per mantenersi al potere ed essere circondato da persone di cui si fida".



L'esperto del Riac ragiona quindi sul futuro di Prigozhin, destinato ad andare in Bielorussia, come annunciato anche dal Cremlino. "Se non scappa in Africa, non so quanto potrà rimanere in Bielorussia. Magari è riuscito a ritardare la propria fine, ma non ad assicurarsi una vecchiaia serena", rimarca Dunaev, ricordando come nelle scorse ore sia stata smentita l'archiviazione del procedimento penale aperto nei suoi confronti. "Lukashenko non credo gli permetterebbe di organizzare una compagnia privata sulla falsariga della Wagner - sostiene Dunaev - Non mi sorprenderei se tra qualche tempo venissimo a sapere che Prigozhin non è più tra noi. Quando poteva contare sul suo esercito di 25mila uomini era fisicamente difficile eliminarlo, adesso non lo so".



E anche per i suoi 'gerarchi' l'analista non vede un futuro roseo. "Dopo quello che è successo le autorità russe difficilmente potranno tollerare un esercito privato. Chi magari non ha partecipato alla Marcia su Mosca potrà essere incorporato nell'esercito russo, mentre sicuramente i personaggi più di spicco della Wagner saranno perseguiti e puniti".



Dal punto di vista dell'esperto russo, Putin è uscito "indebolito", si è dimostrato completamente "impotente" e l'avanzata della Wagner ne ha danneggiato ulteriormente l'immagine di "maschio alfa costruita negli ultimi 20 anni e che era stata oscurata dai primi insuccessi della cosiddetta Operazione militare speciale in Ucraina e ulteriormente erosa dai fatti delle ultime settimane, dalla penetrazione di gruppi pro-ucraini nella regione di Belgorod, ai droni al Cremlino".



Secondo Dunaev, è "molto indicativo" che i cittadini di Rostov, la città russa occupata dalle forze Wagner lo scorso venerdì notte, abbiano applaudito al ritiro dei mercenari dalla città e urlato "infami" alla polizia. "Putin - conclude Dunaev - non ha una forza capace di fare la guerra e nemmeno di mantenere la stabilità all'interno del Paese, ma non penso che possa essere rovesciato da un giorno all'altro. Anche se la popolazione russa è un po' lenta nel percepire cambiamenti, perfino i suoi sostenitori si stanno svegliando, mentre per le èlite la sua debolezza è già evidente. Dopo questi fatti per lui diventerà ancora più difficile gestire il sistema politico russo, ma qua la situazione è tale che deve cambiare qualcosa".

Chi è Yevgeny Prigozhin, lo chef di Putin che ora sfida la Russia

Le cronache pietroburghesi raccontano che tutto è cominciato da un chioschetto di hot dog. Yevgeny Prigozhin non aveva neanche 30 anni ed era appena uscito di galera.



Da quel chiosco la sua fortuna si è rapidamente moltiplicata in una serie di ristoranti aperti nella città delle Notti bianche e poi in società di catering per il Cremlino e l'esercito.



Così Prigozhin è entrato nelle stanze del potere, conquistando il soprannome di 'chef di Putin'. E costruendo la potente brigata Wagner, braccio armato del presidente russo che, nella sua veste di milizia privata, è intervenuta in Siria, Africa e infine in Ucraina. Fino alla nuova, repentina trasformazione, con lo stesso Prigozhin trasformatosi nel nemico numero uno dello zar.



Nato nella stessa città del presidente russo, San Pietroburgo, nel 1961, Prigozhin ha nove anni in meno di Putin. Ma le prime fasi della sua vita si sono svolte ad anni luce dal Cremlino e sempre sul filo dell'illegalità. Nel 1981, secondo il sito investigativo Meduza, viene arrestato e condannato a 13 anni di carcere per furto e altri crimini. La pena viene ridotta a nove anni e Prigozhin, tornato libero, decide di star lontano dai guai, aprendo con l'aiuto del padre un chiosco di hot dog.



Gli affari vanno bene e Prigozhin si dimostra un abile investitore. Apre un primo ristorante, 'La vecchia dogana'. Poi un secondo locale, questa volta di lusso, situato su un battello sulla Neva: 'New Island'. E' lì che Putin ama portare i suoi illustri ospiti, da Jaques Chirac a George W. Bush. Ma lo chef di Putin non si ferma: apre più società di catering al servizio dei militari e delle mense del potere. E allarga il suo raggio di azione. Istituendo una fabbrica di troll che, secondo gli Usa e l'Occidente, avrebbe interferito pesantemente nelle elezioni americane e in altri Paesi alleati.



Ma la creatura più famosa di Prigozhin resta la brigata Wagner. "Senza pietà, senza vergogna, senza legge", si legge in una descrizione del New York Times. La Wagner non è inquadrata istituzionalmente nell'esercito russo ma riceve copiosi finanziamenti dal Cremlino. Nel 2018, parlando di Prigozhin in un incontro con Donald Trump, Putin si limitava a descriverlo come "un privato cittadino". Il gruppo però, nel frattempo, estende i suoi tentacoli in Medio Oriente, in Libia, nell'Africa sub-sahariana. E in Ucraina. Con l'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022, lo chef di Putin diventa uno dei protagonisti della guerra. In primavera Prigozhin si fa fotografare in mimetica, nel Donbass. Mettendo in chiaro, anche nei confronti del Cremlino, che l'operazione speciale si regge anche sulla Wagner e - a detta del suo fondatore - sui 50mila uomini da lui schierati. A novembre, la Wagner viene inclusa dall'Eurocamera nella lista delle organizzazioni terroristiche.



Prigozhin risponde mostrando il suo regalo agli eurodeputati: la custodia di un violino, con dentro un martello insanguinato. Dall'Ucraina i video dello chef di Putin aumentano esponenzialmente, così la crudezza delle immagini da lui postate. E anche le sue invettive: prima contro le colombe russe, poi contro i vertici militari, più volte tacciati di incompetenza. Come il ministro della Difesa Sergey Shoigu, colpevole a suo dire di aver abbandonato la Wagner sul fronte di Bakhmut senza munizioni né supporto aereo, e perfino di aver bombardato una sua base nelle scorse ore. E' l'inizio, precipitoso, della fine dell'idillio tra Prigozhin e il Cremlino. E' l'inizio, ha annunciato la Wagner, "della guerra civile russa".