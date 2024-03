Rupert Murdoch a 92 anni si sposa per la quinta volta con la ex moglie di un oligarca russo

Il magnate dei media Rupert Murdoch, all'età di 92 anni, ha annunciato il suo prossimo matrimonio con la biologa Elena Zhukova, di 25 anni più giovane. Secondo quanto riportato dal New York Times, i due hanno iniziato a frequentarsi quest'estate e hanno pianificato di scambiarsi voti nuziali presso il lussuoso vigneto di Moraga Bel Air, situato nella tenuta di Murdoch in California.

Questo annuncio arriva meno di un anno dopo l'annullamento del suo ultimo matrimonio. Nel marzo scorso, Murdoch aveva espresso l'intenzione di sposare Ann Lesley Smith, ma il matrimonio è stato successivamente annullato. Questa volta, il miliardario si prepara a unire le proprie vite con quella di Elena Zhukova, una biologa molecolare in pensione di 67 anni.

Elena Zhukova è nota anche per essere la madre della collezionista d'arte Dasha Zhukova, ex moglie dell'oligarca russo Roman Abramovich. Murdoch attualmente occupa la posizione numero 280 nel Billionaire Index di Bloomberg, con un patrimonio netto stimato in 9 miliardi di dollari. Nel corso della sua vita ha già celebrato quattro matrimoni precedenti con Patricia Booker, Anna Murdoch, Wendi Deng e Jerry Hall.

Il quarto matrimonio del magnate con Jerry Hall è giunto al termine nel agosto del 2022. Si dice che sia stata proprio Wendi Deng a presentare Elena Zhukova a Rupert Murdoch. L'annuncio di questo nuovo capitolo nella vita sentimentale del magnate dei media ha suscitato grande interesse e curiosità nel pubblico internazionale.